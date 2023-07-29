Введенный после разгула стихии режим ЧС отменили в Черкесске

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти столицы Карачаево-Черкесии Черкесска сняли введенный ранее в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщает пресс-служба мэрии в субботу.

"Режим ЧС в Черкесске отменен. Посещение парка отдыха "Зеленый остров" разрешено", - говорится в сообщении.

Режим ЧС в столице Карачаево-Черкесии ввели накануне после того, как на город обрушился ливень с градом и шквалистым ветром.

Кроме того, власти Черкесска временно ограничили доступ в крупнейший городской парк "Зеленый остров", где от упавшего дерева погиб человек и шестеро пострадали.

В частности, житель КЧР 1998 года рождения погиб из-за падения дерева на его автомобиль.

По данным регионального Минздрава, из шестерых пострадавших пятеро получили легкие травмы и после оказания медпомощи они были отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще один пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Он госпитализирован.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС распространила штормовое предупреждение из-за сильных осадков, ожидаемых в Карачаево-Черкесии 28-29 июля.