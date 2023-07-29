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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Путин планирует кратко пообщаться с журналистами по итогам форума Россия-Африка

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, помимо встреч с африканскими коллегами в субботу, пообщается с журналистами по итогам саммита Россия-Африка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если позволит время, президент также кратко пообщается с нашими журналистами, чтобы еще раз в дополнение к заявлению, которое было сделано вчера, подвести итоги форума", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, в субботу глава государства также примет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Кроме того, он посредством видеоконференции встретится с семьями, награжденными орденом Родительская слава", - добавил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин уже встречался с этими семьями 1 июня, и тогда он пригласил их приехать в Москву на экскурсию. Теперь глава государства хочет поинтересоваться их впечатлениями от посещения столицы.

Песков напомнил, что на субботу у Путина запланированы переговоры с президентами ЮАР, Гвинеи-Бисау и Конго, а также президентами переходного периода Буркина-Фасо и Мали.

Саммит "Россия-Африка"

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Владимир Путин Дмитрий Песков Африка
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