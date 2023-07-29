Путин в субботу встретится с президентами ЮАР, Гвинеи-Бисау и Конго

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу продолжит общение с африканскими лидерами, участвовавшими в завершившемся в пятницу саммите Россия-Африка.

В частности, Путин пообщается с президентами ЮАР, Гвинеи-Бисау и Конго Сирилом Рамафозой, Умару Сисоку Эмбало и Дени Сассу-Нгессо, а также президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и президентом переходного периода Мали Ассими Гоита.

Как ранее сообщил помощник президента России Ушаков, в Санкт-Петербург на саммит Россия-Африка и предшествующий ему экономический и гуманитарный форум прибудут 17 иностранных лидеров, и Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.

Еще 10 стран будут представлены на уровне премьеров, вице-премьеров и глав парламента.

Всего же в саммите примут участие делегации из 49 государств континента, а также руководство практически всех региональных организаций.

При этом, отметил Ушаков, некоторые главы африканских делегаций приглашены и на парад, посвященный дню ВМФ России, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье.