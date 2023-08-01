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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

РКН предупредил о скором введении штрафов за немаркированную рекламу в интернете

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил, что не все участники рекламного рынка маркируют контент в интернете, и напомнил, что с 1 сентября будут введены штрафы за отсутствие маркировки.

"Мониторинг рекламных публикаций в интернете показывает, что не все участники рынка исполняют требования закона. Призываем не медлить и получить идентификатор на новый и уже демонстрирующийся рекламный контент сейчас", - сообщил РКН.

В соответствии со статьей 18.1 закона "О рекламе", с 1 сентября 2022 года участники рекламного рынка обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещениях в Роскомнадзор.

С 1 сентября 2023 года, вводятся штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы: от 10 до 100 тысяч рублей для физлиц, от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

"Если вы рекламное агентство или рекламораспространитель, не откладывая на завтра, обратитесь к операторам рекламных данных за идентификатором рекламы и передайте предусмотренные законом сведения. Если вы рекламодатель, вы можете проверить регистрацию своего рекламного контента через Единый реестр интернет-рекламы, для этого достаточно иметь учетную запись на портале Госуслуг", - разъяснила служба.

К сообщению РКН прилагаются разъяснения для рекламодателей о том, как адаптировать работу к новым требованиям, составленные профессиональными ассоциациями АКАР и АРИР вместе с РКН и Федеральной антимонопольной службой.

Президент 24 июня подписал закон об административной ответственности за неисполнение отдельных требований по распространению рекламы в интернете. Кроме вышеперечисленных санкций, закон предусматривает штрафы для операторов рекламных данных за нарушение требований по передаче информации РКН, а также предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации: от 100 до 200 тысяч рублей, на юрлиц - от 300 до 700 тысяч рублей.

Роскомнадзор АКАР АРИР ФАС
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