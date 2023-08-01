"Туркменские авиалинии" перенаправляют рейсы Ашхабад-Москва в Казань

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Туркменистан" ("Туркменские авиалинии") приостановила с 1 августа рейсы по маршруту Ашхабад-Москва по соображениям безопасности.

"В связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" по направлению Ашхабад-Москва-Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад", - сообщает сайт перевозчика.

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" - флагманский перевозчик Туркмении, выполняющий внутренние пассажирские и международные грузовые авиаперевозки. Принадлежит государству (в лице авиапредприятия "Туркменистан").