Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

"Туркменские авиалинии" перенаправляют рейсы Ашхабад-Москва в Казань

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Туркменистан" ("Туркменские авиалинии") приостановила с 1 августа рейсы по маршруту Ашхабад-Москва по соображениям безопасности.

"В связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" по направлению Ашхабад-Москва-Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад", - сообщает сайт перевозчика.

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" - флагманский перевозчик Туркмении, выполняющий внутренние пассажирские и международные грузовые авиаперевозки. Принадлежит государству (в лице авиапредприятия "Туркменистан").

Хроника 24 июля – 01 августа 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Туркменистан Ашхабад Казань Туркменские авиалинии Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 1 августа

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

РКН предупредил о скором введении штрафов за немаркированную рекламу в интернете

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

Казахстан определится с выдачей Кислицина после проверки запросов России и США

RBI сдвинул срок возможного spin-off российских активов на конец 2023 года

Сторонники неонациста Тесака приговорены к срокам от 8 до 15 лет за серию убийств

Военные РФ заявили об отражении атаки морских дронов на гражданские суда в Черном море

Средняя цена Urals в июле составила $64,37/баррель, дисконт к Brent был ниже 20%

Средняя цена Urals в июле составила $64,37/баррель, дисконт к Brent был ниже 20%

Минэкономразвития объявило о запуске безвизовых групповых турпоездок в Китай

Минэкономразвития объявило о запуске безвизовых групповых турпоездок в Китай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });