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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

В МИД РФ намерены проверить сообщения о планах открыть гостиницу на территории посольства Молдавии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве проверяют информацию о том, что на территории посольства Молдавии в Москве планируется открыть коммерческие заведения, в том числе гостиницу.

"Если эта информация подтвердится, речь идёт о нарушении конвенции о дипломатических сношениях", - сообщили в МИД России.

Ранее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщила, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий при содействии известного молдавского предпринимателя Дмитрия Шлопака прорабатывает возможность организации на территории посольства Молдавии в РФ коммерческой деятельности.

"Речь идет о том, что по адресу улица Кузнецкий мост, дом 18 в Москве планируется открыть гостиницу, ресторан национальной кухни и даже складские помещения", - отмечает издание.

Молдавия МИД
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