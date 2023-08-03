Законопроект о новом механизме поддержки экспорта внесен в Госдуму

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно применять нулевую ставку таможенной пошлины.

Документ (№416440-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются, устанавливает правительство. Внесенный законопроект уточняет, что правительство РФ сможет устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, на срок, не превышающий шесть месяцев. Правительство также сможет определять условия применения таких ставок. Под базовой ставкой вывозной таможенной пошлины понимается ставка, установленная правительством ранее без учета льгот и преференций. Правительство будет вправе устанавливать ставки, отличные от базовых по поручению президента РФ и для содействия экономическому развитию и укреплению связей с государствами, торгово-политические отношения с которыми предусматривают "режим наиболее благоприятствуемой нации".

Правительство также получит право на срок до 12 месяцев устанавливать тарифные квоты на вывоз, предусматривающие применение в течение определенного периода более низкой или нулевой ставки вывозной таможенной пошлины при вывозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по сравнению со ставкой вывозной таможенной пошлины, установленной ранее.

Норма о квотировании экспорта товаров с одновременным применением пониженной ставки может коснуться товаров, производимых на территории субъектов РФ в отношении которых действуют ограничительные меры, либо в отношении регионов, географически удаленных от рынков сбыта.

Порядок распределения тарифной квоты между регионами, участникам ВЭД, а также условия применения ставок вывозных таможенных пошлин определит правительство.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Расчетов выпадающих доходов бюджета в случае принятия закона в финансово-экономическом обосновании не приводится, уточняется, что принятие закона не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Запуск нового механизма поддержки экспорта в четверг на заседании правительства анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Речь идет о возможности снижения на срок до 6 месяцев экспортных пошлин и об установлении временных, не более чем на один год, пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема", - сказал он.

По мнению главы правительства, эта мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, и также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и, как следствие, удорожанию экспортных поставок местных предприятий.