Задержан замминистра здравоохранения Самарской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Самаре заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Об этом сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД в четверг.

"Сегодня на территории г.о. Самара сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев", - говорится в сообщении.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании главы областного Минздрава Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева.

Местные СМИ сообщают, что Бенян был отпущен после допроса.

Глава областного Минздрава Армен Бенян был назначен на этот пост летом 2020 года, до этого он занимал должность главврача Самарской областной клинической больницы им. Середавина.