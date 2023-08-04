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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Суд арестовал замминистра здравоохранения Самарской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев арестован на два месяца, сообщили "Интерфаксу" в Железнодорожном районном суде Самары в пятницу.

Ему инкриминировали ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сказали в суде. Вопрос об избрании меры пресечения был рассмотрен в закрытом режиме.

На сайте регионального правительства сообщается, что Майрамукаев занимает должность заместителя министра - руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Накануне пресс-служба ГУ МВД по Самарской области подтвердила информацию о задержании заместителя министра здравоохранения региона Майрамукаева.

"Оперативные мероприятия в региональном Минздраве проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования", - поясняли в ведомстве.

Следственные действия в отношении должностных лиц регионального Минздрава прокомментировал самарский губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, "следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу".

Весной глава региона отмечал, что к ведомству накопился ряд вопросов, была создана постоянно действующая специальная комиссия губернаторского контроля.

Также сообщалось, что в пятницу министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании.

"Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте", - процитировала "Интерфаксу" пресс-служба регионального правительства слова Беняна.

Глава регионального Минздрава отметил, что работа в ведомстве ведется в штатном режиме, проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия, направленные на усиление контроля за реализацией ряда направлений нацпроекта "Здравоохранение", программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ", а также за реализацией иных полномочий и вопросов ведения министерства.

О задержании главы областного Минздрава и его заместителя в своем телеграм-канале сообщал председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн.

Асланбек Майрамукаев Самарская область
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