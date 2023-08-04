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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании системы ПВО в нескольких районах республики.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. (...) Повреждений и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", - сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - отметили в ведомстве.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - сообщили военные.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Олег Крючков Крым
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