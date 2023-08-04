Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне СВО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

"На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на тактических направлениях", - сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на красно-лиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Шойгу обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.

"Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", - подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что Шойгу осмотрел шведскую боевую машину пехоты CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

"Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание министра обороны РФ на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий", - отмечается в сообщении.

"Другими недостатками шведской бронемашины является низкий темп стрельбы, она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта", - добавили в Минобороны.