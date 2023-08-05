Власти Крыма заявили, что громкие звуки в Керчи не связаны с Крымским мостом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Громкие звуки, которые слышали жители Керчи в ночь на субботу, не связаны с Крымским мостом, движение будет открыто после снятия угрозы атаки, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия - движение возобновится", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала с официальной информацией об обстановке на подъездах к Крымскому мосту, он был закрыт для проезда автомобилей в районе 23:20 мск - это третья остановка движения за сутки.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.