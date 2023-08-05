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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Скончался первый президент Якутии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Первый президент Якутии Михаил Николаев скончался в возрасте 85 лет, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей", - написал глава Якутии в своем телеграм-канале.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. 20 декабря 1991 года был избран президентом Якутии и занимал этот пост до 2022 года. После был назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Якутии.

Якутия Айсен Николаев Михаил Николаев
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