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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам ГОЗ в штабе объединенной группировки войск

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Совещание с руководством Минобороны РФ и Минпромторга России прошло в штабе объединенной группировки российских войск (сил), выполняющей задачи в рамках специальной военной операции, сообщило российское военное ведомство.

"В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа (ГОЗ - ИФ)", - заявили в Минобороны РФ в субботу.

Других деталей там не привели.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Денис Мантуров
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