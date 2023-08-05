Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Новоселовского в ЛНР

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Населенный пункт Новосёловское в Луганской народной республике на купянском направлении взят под контроль российскими военными, сообщил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Российские штурмовые отряды на этом направлении в ходе наступления на широком фронте улучшили положение в Харьковской области по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое, заявил он.

Российские военные отразили 13 атак вооруженных сил Украины на донецком и красно-лиманском направлении. По словам Конашенкова, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак ВСУ в ДНР.

"На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков также сообщил, что в ДНР и ЛНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. По его данным, потери армии Украины на донецком направлении составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", противотанковая пушка "Рапира".

Представитель Минобороны также сообщил, что на красно-лиманском направлении "за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30".

"В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - сообщил генерал. По его словам, за сутки потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".

"На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь ДНР", - сообщил представитель Минобороны РФ.

На данном направлении потери украинской армии составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", проинформировал Конашенков.

По его словам, на запорожском направлении российские подразделения ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение ВСУ. "Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б"", - сообщил он.

За сутки перехвачены восемь украинских снарядов системы HIMARS и уничтожены 22 беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

Конашенков сообщил, что российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 126 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах.

"В районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ", - проинформировал Конашенков.