Путин выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента Якутии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям республики Саха (Якутия) в связи с кончиной экс-главы республики Михаила Николаева.

"Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни", - заявил он, согласно сообщению сайта Кремля.

Путин назвал значимым вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в стране.

Ранее в субботу глава республики Айсен Николаев сообщил, что первый президент Якутии скончался в возрасте 85 лет.