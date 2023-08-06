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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Путин назвал цифровизацию приоритетом развития ЖД транспорта

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта России, что приоритетом развития отрасли является дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений.

"Ведётся разработка новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов, что станет ещё одним шагом к укреплению нашей технологической независимости. В приоритетах - дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений", - сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил активное участие работников отрасли в восстановлении железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе.

"При вашем активном участии идёт системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе", - сказал Путин.

Владимир Путин Каспийское море
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