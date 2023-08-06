ВСУ обстреляли два района Белгородской области за сутки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, наибольшее число обстрелов пришлось на Белгородский район.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива - 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор - зафиксировано 29 выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

В Шебекинском городском округе обстрелам подверглись пять населенных пунктов, обошлось без последствий.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных и три осветительных снаряда, по селу Муром - 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - 5 минометных снарядов, по поселку Ленинский и селу Красное - четыре и два минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.

Накануне Гладков сообщал об ударах ВСУ по пяти районам области, наибольшее число обстрелов также пришлось на Белгородский район.