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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не получал уведомления от сервиса электронных книг "ЛитРес" об утечке персональных данных его клиентов и проведет проверку этой информации, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса электронных книг "ЛитРес", - сообщили в РКН в понедельник на запрос агентства.

В России"ЛитРес" подтвердил утечку данных своих клиентов"ЛитРес" подтвердил утечку данных своих клиентовЧитать подробнее

В регуляторе отметили, что "по состоянию на 14:00 7 августа 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании".

В субботу, 5 августа, в телеграм-канале "Утечки информации" основателя сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна появилось сообщение, что в открытый доступ попали данные пользователей предположительно сервиса электронных книг "Литрес" (litres.ru). Речь идёт о более чем 3 млн строк, которые включают имя и фамилию, адреса электронной почты, хешированные пароли.

Группа компаний "ЛитРес" подтвердила "Интерфаксу" утечку данных пользователей своего сервиса электронных книг. Там отметили, что платежные данные не пострадали, проводится внутренне расследование, при этом пользователям рекомендовано на всякий случай сменить пароли. В "ЛитРес" добавили, что уведомили РКН об инциденте.

Роскомнадзор Литрес
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