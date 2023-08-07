Порядка 10 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гроза и сильный ветер стали причиной отключения энергоснабжения у десятка тысяч жителей Курской области, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Так, при прохождении грозового фронта по территории региона были повреждены 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате чего без света остаются около 10 тыс. человек.

Специалисты "Курскэнерго" уже приступили к восстановлению электроснабжения. В устранении технологических нарушений в настоящее время задействовано 54 бригады энергетиков - 189 специалистов и 57 единиц спецтехники.

В распоряжении филиала находится 101 резервный источник электроснабжения, что может быть использовано для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

Кроме Курска, непогода задела Льговский район, где сильным ветром повреждены кровли четыре нежилых и девять жилых домов, а также несколько хозпостроек.

В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском - повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг.

Аварийные и коммунальные службы работают на местах, с дорог убирают упавшие деревья и ветки.