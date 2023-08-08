Ракету "Союз-2.1б" с межпланетной станцией "Луна-25" доставят на Восточный во вторник

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической межпланетной станцией "Луна-25", как ожидается, во вторник будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 1С 8 августа.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" намечен на 11 августа в 02:10 по московскому времени.

По данным госкорпорации, станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое лунное задание, осуществляемое в НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.