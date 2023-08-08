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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Застрявшие на острове в Приморье дети доставлены на материк

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Спасатели отвезли на "большую землю" группу детей, из-за плохой погоды вынужденно оставшихся на острове Аскольд в Приморском крае, сообщает краевая прокуратура.

"Все участники выезда на остров Аскольд доставлены в поселок городского типа Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", - говорится в пресс-релизе.

Молодежный научно-образовательный слет на острове Аскольд закончился 5 августа, но плохая погода не давала возможность 17 детям покинуть остров. С ними находились взрослые, подготовленные к таким ситуациям: ученые и краеведы.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит законность деятельности по организации отдыха и досуга несовершеннолетних, в том числе безопасность оказываемых услуг, законность перевозки детей водным транспортом, исполнение санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм.

Остров Аскольд расположен в заливе Петра Великого Японского моря в 50 км к юго-востоку от Владивостока.

В Приморье в последние несколько дней идут проливные дожди, прервано автодорожное сообщение с рядом населенных пунктов.

Аскольд Приморский край
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