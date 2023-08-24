Ущерб бюджету РФ в I полугодии от нелегального оборота табака оценили в 46,5 млрд руб.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ущерб бюджету России от нелегального оборота табака первом полугодии 2023 года составил не менее 46,5 млрд рублей, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.

"По данным последнего исследования, которое завершилось в этом месяце, доля незаконного оборота сигарет составила 13,3% в пересчете на курильщиков, 12,9% - в пересчете на все население страны. Минимальные бюджетные потери за первое полугодие 2023 года ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции - ИФ) оценивает в 46,5 млрд рублей", - сказал Заславский в четверг в ходе "круглого стола" в рамках Дней ритейла в Приволжье.

По его словам, каждый процент доли незаконного оборота сигарет "стоит для федерального бюджета порядка 7 млрд рублей только по акцизам".

По данным Заславского, в Приволжском федеральном округе (ПФО) доля незаконного оборота табачной продукции в первом полугодии составила 11,7% - ниже, чем в среднем по РФ. Потери бюджета от присутствия на рынке в ПФО нелегальных сигарет в первом полугодии оцениваются в 8,8 млрд рублей.

"По никотиносодержащей продукции пока свежих данных нет. ННЦК будет проводить исследование во втором полугодии 2023 года. По данным на конец 2022 года, доля незаконного оборота никотиносодержащей продукции на рынке составляла 79%, то есть катастрофическая доля, как вы понимаете, в том числе 93% занимал на конец 2022 года нелегальный оборот никотиносодержащих жидкостей", - добавил он.

Заславский также отметил, что сдержать резкий рост оборота нелегальных сигарет в 2022-2023 годах при условии значительного снижения проверочных мероприятий "удалось только фактически за счет использования органами власти маркировки товаров средствами идентификации".