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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Шойгу заявил о планах создать польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у него есть информация о планах по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной Украины.

"Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе, так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории", - сказал он на заседании коллегии Минобороны России.

Сергей Шойгу Минобороны Западная Украина Польша Украина
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