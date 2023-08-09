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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - До 45 человек увеличилось число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, шестеро находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в среду.

"Обновленная информация о пострадавших: В настоящий момент в реанимации находятся 6 человек, в отделениях 17, в травмпункте - 22", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в районной больнице Сергиева Посада развернуто 40 коек, из них 10 коек в отделении реанимации, по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена работа приемного отделения.

Сергиев Посад Московская область
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