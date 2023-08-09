Малолетняя девочка погибла в Донецке в результате украинского обстрела

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Четырехлетний ребенок погиб в результате обстрела Донецка в среду, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"Погибла девочка 2019 г. р. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на ул. Осоавиахима", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в среду его пресс-службой.

Накануне стало известно о трех мирных жителях, погибших в результате обстрелов Донецка, еще 11 человек пострадали.