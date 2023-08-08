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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Три человека погибли, 11 пострадали при обстрелах Донецка во вторник

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате обстрелов Донецка во вторник, среди пострадавших ребенок, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены 11 человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Денис Пушилин Донецк ДНР
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