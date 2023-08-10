Microsoft может прекратить продление подписок на свои продукты для компаний РФ

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американская Microsoft, возможно, прекратит продление подписок на свои продукты и услуги в РФ из-за сложностей с их оплатой, говорится в письме Microsoft одному из своих корпоративных заказчиков, опубликованном информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

В самом письме название заказчика не приводится. В документе сообщается, что Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг компании в России. Поэтому после 30 сентября текущего года этот заказчик больше не сможет продлевать свои существующие подписки.

Письмо отправлено от имени службы технической поддержки Microsoft 365, облачный сервис, в рамках которого пользователям доступны различные классические, мобильные и веб-приложения, а также облачные службы Microsoft (порядка 30, большая их часть - различное офисное ПО и средства коммуникаций - ИФ). Большинство из них доступны по модели "подписки".

"Все активные на 30 сентября подписки будут действовать в течение оставшейся части соответствующего периода подписки в соответствии с условиями вашего соглашения, - говорится в письме. - Однако эти подписки не будут подлежать продлению".

На момент публикации ряд опрошенных "Интерфаксом" крупных корпоративных заказчиков и российских ИТ-компаний, работающих с корпоративными заказчиками, не подтвердили получение аналогичных сообщений Microsoft или отказались от комментариев по этой теме. "Мы такого уведомления не получали, - сказали в одной крупной российской компании. - Но ранее, в мае, Microsoft отключила нас от ряда своих сервисов. Буквально за несколько дней перешли на собственное аналогичное решение".

"Мы не получали писем от техподдержки Microsoft, - сообщили "Интерфаксу" в "Почте России". - Компания уже достаточно давно минимизировала риски, связанные с разработчиками программного обеспечения из недружественных стран, в частности с Microsoft".

В настоящее время в РФ нет "единого" конкурента (по набору продуктов и сервисов - ИФ) для Microsoft 365. Так, например, подобные сервисы "Яндекса" ("360.Яндекс") и VK включают в себя около 10 базовых сервисов (почтовые, для работы с документами, мессенджеры, средства коммуникаций и пр.). Помимо этого, на российском рынке присутствуют разработчики тех или иных решений, которые доступны частным и корпоративным пользователям как в "коробке", так и из облака. Например, разработчики офисного ПО "Р7" и "Новые облачные технологии" ("МойОфис").

Большинство российских разработчиков программных продуктов, являющихся аналогами решений, входящих в Microsoft 365, еще в первой половине прошлого года отмечали, что после ухода иностранных вендоров с российского рынка интерес к их продуктам (число запросов, в том числе, на предмет их апробации) выросло в разы. Впрочем, объем продаж продуктов в большинстве случаев оказался не таким значительным - предполагается, что массовый переход корпоративных заказчиков на использование соответствующего ПО российских разработчиков начнется в текущем году и продолжится в следующем.

Как сообщалось, в начале марта 2022 года Microsoft приостановила продажу своих продуктов, а также предоставление новых услуг в России и Белоруссии, но при этом продолжила поддерживать существовавших на тот момент заказчиков. Тогда Microsoft заявляла, что продолжит выполнять все существующие договорные обязательства с российскими клиентами.

По сообщениям СМИ, в апреле текущего года Microsoft разослала порядка 1 тыс. российских заказчиков, не подпавших под антироссийские санкции, предложения о продлении лицензий на программное обеспечение.