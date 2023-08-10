Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Скончался глава Японской автономной православной церкви в составе РПЦ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Предстоятель Японской автономной православной церкви митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер в четверг на 85-м году жизни, сообщается на сайте Русской православной церкви, в состав которой входит ЯАПЦ.

Митрополит Даниил (в миру - Иуда Нусиро Икуо) - выпускник факультета французской литературы университета Аити, Токийской духовной семинарии и Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке.

В 1972 году стал настоятелем храма Апостола Матфея в Тоёхаси. Спустя 27 лет был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре с именем Даниил в честь святого благоверного князя Даниила Московского. В октябре того же 1999 года избран епископом Киотосским Японской автономной православной церкви.

С 14 мая 2000 года - митрополит Токийский и всей Японии.

Япония РПЦ ЯАПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав РФ сообщил о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Microsoft может прекратить продление подписок на свои продукты для компаний РФ

Microsoft может прекратить продление подписок на свои продукты для компаний РФ

Что произошло за день: четверг, 10 августа

В РФ с 15 августа запретят ввоз семян из нидерландского питомника Monsanto

В РФ с 15 августа запретят ввоз семян из нидерландского питомника Monsanto

Российские туристы смогут отправиться без виз в Китай на следующей неделе

Российские туристы смогут отправиться без виз в Китай на следующей неделе

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства 5 тыс. сотрудников в июле

Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства 5 тыс. сотрудников в июле

Россия направила предложение Индии о введении безвизового обмена тургруппами

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Глава Минсельхоза РФ не исключил повышения продовольственной инфляции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });