Скончался глава Японской автономной православной церкви в составе РПЦ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Предстоятель Японской автономной православной церкви митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер в четверг на 85-м году жизни, сообщается на сайте Русской православной церкви, в состав которой входит ЯАПЦ.

Митрополит Даниил (в миру - Иуда Нусиро Икуо) - выпускник факультета французской литературы университета Аити, Токийской духовной семинарии и Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке.

В 1972 году стал настоятелем храма Апостола Матфея в Тоёхаси. Спустя 27 лет был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре с именем Даниил в честь святого благоверного князя Даниила Московского. В октябре того же 1999 года избран епископом Киотосским Японской автономной православной церкви.

С 14 мая 2000 года - митрополит Токийский и всей Японии.