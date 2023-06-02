Опрос Allianz показал, что американцы боятся остаться без денег больше смерти

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - 61% американцев больше боятся остаться без денег в старости, чем умереть, пишет MarketWatch со ссылкой на опрос, проведенный страховой компанией Allianz.

Опрос проводился среди 1 тысячи американцев, принадлежащих к среднему классу и в возрасте старше 25 лет. Годовой доход респондентов превышает $50 тысяч для одиноких граждан или $75 тысяч для женатых пар, или они владеют не менее $150 тысячами инвестируемых активов.

56% опрошенных отметили, что учитывают вероятность регулярных финансовых кризисов при планировании пенсионных инвестиций.

Среди различных возрастных групп наименьшую уверенность в своем финансовом благополучии выразили представители так называемого "поколения Х", то есть рожденные в середине 1960-х - конце 1970-х годов и непосредственно готовящиеся к скорому выходу на пенсию.

На взрослую жизнь этого поколения пришлось сразу четыре кризиса - рецессия начала 1990-х, обвал рынка после пузыря доткомов в начале 2000-х, а также глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов и недавний кризис, вызванный пандемией коронавируса, отмечает MarketWatch.