Минцифры запретило использовать своим сотрудникам iPhone и iPad для работы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России запретило использовать своим сотрудникам мобильные устройства компании Apple в служебных целях, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - сказал Шадаев журналистам на форуме "Цифровая эволюция" в пятницу.

Министр пояснил, что теперь сотрудники не могут использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту.

"Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - сказал Шадаев.

Министр сообщил, что покупать гаджеты для сотрудников, у которых нет гаджетов на Android, не планируется.

"Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", - сказал он.

13 июля замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов сообщил журналистам, что министерство планирует запретить своим сотрудникам использовать смартфоны iPhone для служебных целей.

1 июня в ФСБ РФ заявили, что раскрыли операцию американских спецслужб, связанную с использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple. По данным спецслужбы, в России были заражены несколько тысяч устройств.

По данным ФСБ, "выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Запрет на использование гаджетов Apple в служебных целях после этого был введен в ряде ведомств и компаний, в частности, в Минпромторге, Минпросвещения, "Ростехе" и др.