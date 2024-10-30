Дума в ноябре рассмотрит проект о запрете дискриминации российских приложений в App Store

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил о готовности Думы рассмотреть законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store.

"Рассчитываю представить наш законопроект на первое чтение коллегам по Госдуме после окончания "региональной недели" (4-10 ноября - ИФ), - написал Горелкин в своем телеграм-канале в среду.

Он сообщил, что комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store. "Ранее инициатива получила положительный отзыв правительства РФ", - отметил Горелкин.

По его словам, "принятия этого законопроекта ждут все российские пользователи Apple, вынужденные прибегать к различным ухищрениям, чтобы поддерживать в актуальном состоянии приложения компаний, попавших под несправедливые санкции". "Его принятия ждут российские разработчики, которые лишились возможности монетизации в iOS. Более того, уверен, что этого законопроекта ждет и сама Apple, заинтересованная оставаться на российском рынке", - также написал депутат.