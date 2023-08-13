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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Три человека пострадали при обстреле курского села Волфино

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Волфино Глушковского района.

"К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу. Им будет оказана вся необходимая помощь, при необходимости их транспортируют в областную больницу", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам губернатора, один из снарядов попал в жилой дом. Старовойт заявил, что его жителям помогут с восстановлением.

Ранее Минобороны России сообщило, что в воскресенье над Курской областью был сбит украинский беспилотник.

Курская область Волфино Роман Старовойт
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