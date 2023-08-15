Два человека ранены при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела со стороны Украины приграничного села в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Есть двое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в начале июня из-за массированных обстрелов ВСУ в Шебекино отсутствовало электричество, была прекращена подача воды. Многие жители городского округа, в том числе села Новая Таволжанка, покинули свои дома и квартиры. Белгородские власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения. В настоящее время власти приступили к восстановлению жилого фонда, жители постепенно возвращаются в свои дома.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.