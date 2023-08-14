Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

ЦБ допускает повышение ставки на ближайших заседаниях

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля. "На сегодня угрозы финансовой стабильности нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Регулятор напомнил, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов.

"Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", - отметил ЦБ.

Действия в области денежно-кредитной политики (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году, подчеркнул Банк России.

"Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор.

На "Мосбирже" 14 августа курс доллара поднялся выше 101 рубля, курс евро преодолел планку в 110 рублей.

Банк России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Очередное заседание по ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

"Совет директоров уже сказал 21 июля, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании", - заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе.