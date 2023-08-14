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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В ФСВТС заявили о поставках систем ПВО С-400 в Индию в согласованные сроки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Завершение поставок систем ПВО С-400 в Индию ожидается в срок, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - заявил Шугаев в ходе форума "Армия-2023".

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года на полях российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Сообщалось, что все системы планируется передать до конца 2024 года.

Дмитрий Шугаев ФСВТС Индия
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