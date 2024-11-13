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"Рособоронэкспорт" обсуждает продажу С-400 со стратегическими партнерами России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия ведет со стратегическими партнерами консультации по поставкам систем С-400, сообщил на выставке Airshow China глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет консультации по сотрудничеству в области зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" с рядом стратегических партнеров России, - сказал он. - Реализуем ранее заключенные контракты в рамках технического обслуживания и поставки дополнительного оборудования".

Александр Михеев Рособоронэкспорт С-400 Триумф
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