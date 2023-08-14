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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"14 августа около 12:15 и 12:45 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.

"Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - сказали в военном ведомстве.

Минобороны РФ Белгородская область
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