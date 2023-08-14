Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"14 августа около 12:15 и 12:45 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.
"Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - сказали в военном ведомстве.