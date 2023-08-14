Что произошло за день: понедельник, 14 августа

Внеочередное заседание совета директоров ЦБ на фоне падения курса рубля, первые снимки с "Луны-25", сбитые над Белгородской областью дроны

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ставке, пресс-релиз с решением будет опубликован в 10:30. На фоне заявления регулятора рубль перешел к росту: курс доллара США составил 97,66 руб. в 19:00 после подъема выше 101 рубля в ходе торгов, евро стоил 107,05 руб., в то время как днем поднимался выше 111 рублей.

- Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

- Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки с "Луны-25". На них видны элементы конструкции аппарата "Луна-25" на фоне Земли и на фоне Луны, а также эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

- Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия". Клубу ЦСКА назначен запрет на международные трансферы на один сезон с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

- Red Wings задержала рейсы из Екатеринбурга в Анталью и обратно из-за поломки сразу двух Boeing-777 из трех имеющихся в ее парке. Авиакомпания запросила борт у "Икара" для вывоза пассажиров.

- Обследование иконы "Троица" Андрея Рублева в Реставрационном центре имени Грабаря завершено. Результаты и отчет специалистов из Третьяковской галереи будут представлены на реставрационном совете.

- Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке. Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.