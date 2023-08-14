В МИД РФ заявили о готовности к антитеррористическому сотрудничеству с Ираном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В МИД России подтвердили готовность наращивать сотрудничество с Ираном в антитеррористической сфере.

В минувшее воскресенье в городе Шираз иранской провинции Фарс был совершен теракт. В результате вооруженного нападения на мавзолей "Шах-Черах" один человек погиб и девять получили ранения.

"Подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере антитеррора", - говорится в сообщении для СМИ, размещенном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

В комментарии говорится, что, "по имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет".

"Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой. Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание", - отмечается в сообщении.