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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В МИД РФ заявили о готовности к антитеррористическому сотрудничеству с Ираном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В МИД России подтвердили готовность наращивать сотрудничество с Ираном в антитеррористической сфере.

В минувшее воскресенье в городе Шираз иранской провинции Фарс был совершен теракт. В результате вооруженного нападения на мавзолей "Шах-Черах" один человек погиб и девять получили ранения.

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"Подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере антитеррора", - говорится в сообщении для СМИ, размещенном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

В комментарии говорится, что, "по имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет".

"Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой. Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Иран
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