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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56

Среди них 13 детей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Среди пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале есть 13 детей, еще 2 ребенка погибли, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

"На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло (из них двое детей), 56 человек ранено (из них 13 детей)", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что вечером в понедельник вспыхнул пожар после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".

Как сообщал глава Дагестана Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

МЧС по республике уточнил, что огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов. Сотрудники газовых служб перекрыли подачу газа в микрорайоне, где произошло ЧП.

АЗС Дагестан Минздрав
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