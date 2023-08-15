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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник.

"Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - сообщили в российском военном ведомстве во вторник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе российской системы ПВО в Шебекинском городском округе.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу (Шебекино - ИФ). По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль, добавил он.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Минобороны РФ Белгородская область
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