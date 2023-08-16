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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В Анапе тушат крупный пожар на складе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Анапе загорелся склад, его тушат, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 13:03 в среду. Загорелся склад базы по приему вторсырья в хуторе Воскресенский. Сначала площадь возгорания составляла 80 кв. м, затем она стала увеличиваться.

"В 14:35 мск локализация пожара на общей площади 1,4 тысячи кв. метров (ангар - 800 кв. метров, трава - 600 кв. метров)", - говорится в сообщении.

В тушении участвует пожарный поезд из Крымска, а также пожарные из Анапы и из федерального МЧС, всего - 84 человека и 27 единиц техники.

МЧС Крымск Анапа Краснодарский край
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