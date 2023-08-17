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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Более 4 тыс. пострадавших от паводка в Приморье обратились за выплатами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Власти получили более 4 тыс. заявлений на выплаты от пострадавших от паводка жителей Приморского края, сообщила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

"На сегодняшний день 4,2 тыс. заявлений подано. Практически половина на половину, на единовременную помощь и на финансовую помощь в связи с утратой имущества", - сказала Красицкая в четверг в эфире в соцсетях правительства края.

Она добавила, что 75% заявлений поступили через "Госуслуги". Решение о выплатах принимается в течение 15 дней после получения заявления.

Пострадавшие от паводка жители края имеют право на три вида выплат в зависимости от ущерба: на единовременную материальную помощь в 10 тыс. рублей в связи с нарушениями условий жизнедеятельности, финансовую помощь в связи с утратой имущества в размере 50-100 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от степени утраты имущества - полной или частичной, его устанавливает муниципальная комиссия. Заявления можно подавать до 15 октября.

На прошлой неделе Приморский край оказался в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды. В крае с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня.

По данным МЧС РФ, паводковая обстановка в Приморье стабилизируется. За сутки от воды освободились 404 жилых дома, 301 приусадебный участок. Восстановлено сообщение с 17 населенными пунктами. В Уссурийском городском округе и Октябрьском округе нарушено электроснабжение в семи населенных пунктах.

Приморский край
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