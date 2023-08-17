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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

"Агрокомплекс Ткачева" в 2023 году из-за непогоды снизил сбор зерна на 8%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов России, в текущем году собрал 2,3 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, говорится в сообщении компании. В том числе урожай пшеницы составил 1,98 млн тонн. Средняя урожайность зерна - 48,3 ц/га.

В прошлом году валовой сбор зерна был на уровне 2,5 млн тонн, в том числе собрано 2,2 млн тонн пшеницы - соответственно, показатели снизились на 8% и 10%.

Урожайность озимых пшеницы и ячменя на всей территории юга России в этом году ниже среднемноголетних значений в связи с неблагоприятными погодными условиями - количество осадков с апреля по июль превысило климатическую норму в 1,5-2 раза, объяснили в агрохолдинге.

В этом году уборочная площадь составила 483,5 тысячи га, в том числе 409,4 тысячи га отведено под озимую пшеницу, 25,3 тысячи га - под ячмень, 33,8 тысячи га - под озимый горох, 15 тысяч га - под рапс.

В обмолоте участвовало 1,38 тысячи комбайнов.

В сообщении также говорится, что в 2023 году в обновление парка сельхозтехники было вложено 4,5 млрд рублей, в том числе приобретен 21 комбайн, тракторы, посевные комплексы, пропашные сеялки, автотранспорт и другая сельхозтехника.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрокомплекс Ткачева Минсельхоз Краснодарский край Ростовская область
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