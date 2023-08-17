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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

Пока цены будут заморожены на два месяца

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала стоимость 30 товарных категорий социально-значимой техники на уровне июля из-за колебания валютных курсов, говорится в сообщении компании.

Программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом и ФАС по стабилизации ценовых условий. Программа продлится в течение двух месяцев с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.

Речь идет о ценах на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов во всех городах присутствия ритейлера.

"По минимальным ценам июля доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы, актуальные для покупателей в преддверии начала нового учебного года. В перечень социально значимой техники также вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены", - отмечает компания.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. В управлении группы более 1200 магазинов в 370 городах. Акции компании обращаются на "Московской бирже".

Минпромторг ФАС М.Видео-Эльдорадо
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