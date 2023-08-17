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Российские геологи оценят состояние недр Финского залива

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экспедиция Центра морской геологии института имени Карпинского в ходе морских работ проведет мониторинг ключевых участков Калининградского шельфа и восточной части Финского залива, сообщает сайт Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского (ВСЕГЕИ).

Специалисты исследуют состояние недр в ряде частей акватории Балтийского моря. В частности, они проведут гидролокацию, сейсмоакустическое профилирование, возьмут пробы для определения газового и химического состава грунта и воды. Ученые оценят площадь распространения природных и техногенных объектов, определят их состав, форму и размеры, получат сведения о состоянии рельефа морского дна.

Задача экспедиции - зафиксировать разрывные, гравитационные, сейсмологические, структурные, техногенные нарушения геологической среды. На дне Финского залива распространены опасные для освоения газонасыщенные грунты. Поэтому в его береговой зоне геологи отслеживают природные процессы в динамике и ежегодно фиксируют экзогенные геологические процессы (газопроявления, тектонические нарушения, подводные оползни).

После оценки состояния недр в акватории Финского залива ученые определят подводные участки, неблагоприятные для добычи песка, прокладывания кабелей и трубопроводов, размещения инженерных сооружений.

ВСЕГЕИ имени Карпинского - ведущее учреждение Роснедр в области регионального геологического изучения недр.

Финский залив Балтийское море Роснедра ВСЕГЕИ Карпинского
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