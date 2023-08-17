Украинский беженец получил в РФ три года колонии за призывы к терроризму

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины, признав его виновным в публичных призывах к терроризму, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

Осужденный прибыл на территорию Владимирской области в марте 2022 года в составе группы беженцев из зоны проведения специальной военной операции и был заселен в пункт временного размещения, говорится в сообщении.

Как установил суд, в ноябре 2022 года мужчина умышленно разместил в публичном доступе в одном из Telegram-чатов несколько текстовых сообщений, содержащих признаки призывов к осуществлению террористической деятельности.

Ему инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).