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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Украинский беженец получил в РФ три года колонии за призывы к терроризму

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины, признав его виновным в публичных призывах к терроризму, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

Осужденный прибыл на территорию Владимирской области в марте 2022 года в составе группы беженцев из зоны проведения специальной военной операции и был заселен в пункт временного размещения, говорится в сообщении.

Как установил суд, в ноябре 2022 года мужчина умышленно разместил в публичном доступе в одном из Telegram-чатов несколько текстовых сообщений, содержащих признаки призывов к осуществлению террористической деятельности.

Ему инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Украина ФСБ Владимирская область
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