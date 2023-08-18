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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Хранить сбережения в рублях предпочитают более 60% россиян

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (61%) считают сейчас наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всего такого мнения придерживаются сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (64%).

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В свою очередь, на иностранную валюту для хранения сбережения рассчитывает почти каждый седьмой (15%), чаще всех для хранения сбережений ее предпочитают сограждане в возрасте 18-30 лет (31%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, почти каждый четвертый россиянин (24%) затрудняется определиться с тем, в чем выгоднее хранить сбережения - в рублях или в иностранной валюте.

Опрос был проведен 21-23 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ РФ рубль
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