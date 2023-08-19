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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Четыре человека пострадали при атаке дронов на многоэтажку в Энергодаре

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона в субботу.

"Нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами по жилому многоэтажному дому в Энергодаре. Пострадали не менее четырех человек", - сказал он.

В Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), на которой, в частности, находятся специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Энергодар Запорожская область
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